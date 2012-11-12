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'Rihanna seksi bir Bond kızı olur'

James Bond filminin yıldızı Daniel Craig, hayranlarının sorularını yanıtladı

12 Kasım 2012 22:03

Son James Bond Daniel Craig, 'Kim daha iyi bir Bond kızı olur?' sorusuna Rihanna yanıtını verdi.

James Bond filminin yıldızı Daniel Craig, 'Skyfall' filminin tanıtımı için bir internet sitesinin sorularını cevapladı.
 
Craig, 'Kim daha iyi bir Bond kızı olur? Rihanna mı, Beyonce mi?' sorusuna Rihanna cevabını verdi.
 
3 kez Bond rolünü canlandıran İngiliz oyuncu, Rihanna daha seksi olduğu için onu tercih ettiğini açıkladı.
 
'Skyfall'un diğer iki kadın yıldızı Naomie Harris ve Berenice Marlohe ise tercihini Beyonce’den yana kullandı.
 
Barbadoslu şarkıcı Rihanna ise Twitter hesabından "Daniel Craig, Rihanna ideal bir Bond kızı olur demiş. Bu beni mutlu eder" mesajını paylaştı.
 

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