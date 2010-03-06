Rihanna robotlarıyla sahnede

T24 - Pop müziğin yeni yıldızı Rihanna, Alman Grammy'si olarak nitelendirilen Echo Ödülleri'nin dağıtıldığı geceye damgasını vurdu.



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Alman Fonografi Akademisi tarafından verilen ödüllerin dağıtım töreninde sahneye çıkan Rihanna'ınn sahne şovu kelimenin tam anlamıyla nefes kesti. Rihanna, sahneyi dev robotlarla paylaştı. Bir robotun "sarkıntılık" ettiği 22 yaşındaki yıldız, başka bir robotla öpüştü. Bir başka dev robot ise gözlerinden Rihanna'nın üzerine su püskürttü.

Rihanna bu sahne şovuyla yeni single'ı Rude Boy'un başarısını da sahnede kutlamış oldu.





