'Rihanna olarak uyudum, Britney gibi uyandım'

Glamour dergisine konuşan Rihanna saldırıyı, sonrasını ve fotoğrafın basına sızmasını anlattı.Genç şarkıcı, "Bu utanç vericiydi. Bu herhangi birine gösterebileceğiniz bir fotoğraf değil. Tamamen benden faydalanıldığını düşünüyorum" dedi.Rihanna ayrıca "İnsanların bunu internette bir eğlence haline getirdiğini hissettim ve o benim hayatım. Hayal kırıklığına uğramıştım, özellikle de fotoğrafın iki kadın tarafından basına sızdırıldığını öğrendiğim zaman" diye konuştu. Rihanna, şubatta Grammy ödülleri öncesinde yapılan bir parti sonrası Brown'ın saldırısına uğramıştı. Fotoğraf ise Los Angeles Polisi tarafından çekilmişti.O dönemi atlatmış gözüken genç şarkıcı, "Arkadaşlarım ve ailem çok destek oldu ve herkes bana destek oldu. Ama bir noktada yalnızsınız. Bunu kimse anlayamaz. O Tanrı'ya yakın olduğunuz bir an" diye konuştu."O yıl olan tek şey bu değildi. Fotoğrafın sızması... her şey arka arkaya geldi. Sanki Rihanna olarak uyuyup, Britney Spears gibi uyanmıştım.Bir sonraki gün basında yaşanan kaosun seviyesi bunu gösteriyordu" diyen Rihanna bu tecrübenin onu daha güçlü, akıllı ve daha farkında bir hale getirdiğini söyledi. Genç şarkıcı ayrıca aldığı kararların hayranları gibi hiç tanımadığı insanları nasıl etkilediğinin farkında olmadığını da dile getirdi.Yayımlanan araştırmanın sonuçlarının kesinlik kazanması için, farklı çevrelerden, farklı yaşlarda emekli olmuş ve daha düşük emekli maaşı alan kişilerin katıldığı başka araştırmalar yapılması gerekiyor.