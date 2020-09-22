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Dünya

Rihanna’nın markası Savage X Fenty'nin moda şovu Amazon Prime'da yayınlanacak

Şov, 240’tan fazla ülke ve bölgede yayınlanacak

22 Eylül 2020 10:45

Ünlü şarkıcı Rihanna'nın sahibi olduğu Savage X Fenty, moda şovunu Amazon Prime’da yayınlayacak.

Rihanna’nın üst düzey yapımcılığını üstlendiği Savage X Fenty gösterisinin ikincisi 2 Ekim’de Amazon'un web sitesinde gösterime girecek.

Modeller Savage X Fenty sonbaharının son tarzlarını sergilemek için sanal bir podyumda yürürken Travis Scott, Bad Bunny, Ella Mai, Miguel, Mustard, Roddy RicchRosalina gibi isimler de müzik performansları sergileyecek.

240’tan fazla ülke ve bölgede yayını yapılacak olan şovun sonbahar koleksiyonu Amazon Fashion ve Savage X web sitesinde satışa sunulacak.

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RihannaSavage X Fentymoda şovuAmazon PrimeTravis ScottBad BunnyElla MaiMiguelMustardRoddy RicchRosalina
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