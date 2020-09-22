Rihanna’nın markası Savage X Fenty'nin moda şovu Amazon Prime'da yayınlanacak

Ünlü şarkıcı Rihanna'nın sahibi olduğu Savage X Fenty, moda şovunu Amazon Prime’da yayınlayacak.

Rihanna’nın üst düzey yapımcılığını üstlendiği Savage X Fenty gösterisinin ikincisi 2 Ekim’de Amazon'un web sitesinde gösterime girecek.

Modeller Savage X Fenty sonbaharının son tarzlarını sergilemek için sanal bir podyumda yürürken Travis Scott, Bad Bunny, Ella Mai, Miguel, Mustard, Roddy Ricch, Rosalina gibi isimler de müzik performansları sergileyecek.

240’tan fazla ülke ve bölgede yayını yapılacak olan şovun sonbahar koleksiyonu Amazon Fashion ve Savage X web sitesinde satışa sunulacak.