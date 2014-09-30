Rihanna, makyaja haftada 50 bin dolar harcıyor

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın makyaj için haftalık 50 bin dolar harcadığı ortaya çıktı. Kaş uzmanına 5 bin, solaryuma 700, kuaföre günde 2 bin 500 dolar gibi bir rakam ödediği öğrenildi.

Sabah'ın Günaydın ekinde yer alan habere göre, tüm gün kameraların karşısında olan ve hayatının büyük kısmını paparazzilerin eşliğinde yaşayan Dünyanın en çok dinlenen şarkıcılarından 26 yaşındaki Barbadoslu Rihanna'nın, güzelliğini korumak için kirpik teknisyenine varacak kadar geniş bir bakım uzmanı ekibine sahip olduğu belirtildi.

Düzenli olarak lazerle cilt sıkılaştırma ve yüz için oksijen uygulaması gibi operasyonlar gerçekleştiren sanatçının dermatoloğuna haftada 8 bin dolar, kaş uzmanına haftada 5 bin dolar, solaryum uzmanına ise günde 700 dolar ödeme yaptığı ifade ediliyor. Saç stilini ani bir şekilde ve sıklıkla değiştiren Rihanna'nın kuaförüne günde 2 bin 500 dolar, makyözüne ise haftada 3 bin 200 dolar ödediği kaydedildi.

İngiliz magazin dergisi Look'a konuşan Rihanna'ya yakın bir kaynak, "Kirpik uzmanı 7 gün 24 saat alarmda olur. Rihanna gece yarısı bile kirpik bakımı için arayabilir, anormal karşılanmaz" diyerek sanatçının gece hayatının güzellik uzmanlarına zor şartlar yaşattığını da söyledi. İsminin açıklanmasını istemeyen kaynak, sanatçı hakkında ayrıca "Rihanna her kıyafetine farklı makyaj yapmayı seviyor. Kıyafet değişikliği sebebiyle günde 5 kez makyajını değiştirebilir" dedi.