Rihanna konserden önce kuliste ne istiyor?

Basına sızan listede yok yok. Bir paket naneli çay gibi mütevazı istekler de otelin en az beş yıldızlı olması, yüksek hızlı internet bulunması gibi ayrıntılar da var. Tüm ekibi için ayrı oda ve ‘aklı başında’ özel şoför isteyen Rihanna oteline 24 saat boyunca ekstra güvenlik istiyor. En önemli noktaysa, listede olmayan ama her an aklına gelebilecek ihtiyaçlar için 24 saat hazır olunması. “Aradığımda istediğimi bulmaya hazır olmalısınız” diyen Rihanna’nın olmazsa olmazları arasında bir sepet taze çilek de var