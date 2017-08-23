Rihanna kendini eğitime adadı

29 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı Rihanna, 2012 yılında kurduğu Clara Lionel Vakfı için yardım toplamak amacıyla eylül ayında New York’ta Diamond Balosu düzenleyecek.

“The Dollar Campaign” (Dolar Kampanyası) adlı hareketle Rihanna, bir doların bile bağışta önemli olduğunu vurguluyor.

Geçtiğimiz aylarda Harvard’da yaptığı konuşmada ünlü şarkıcı, “Size, kalbinize dokunan bir kişiye, bir derneğe ve bir duruma yardımda bulunmaya davet etmek istiyorum. Büyükannem, her zaman, bir dolarınız varsa paylaşacağınız çok şeyiniz olduğunu söylerdi” demişti.

Dolar Kampanyası ve Diamond Balosu, Clara Lionel Vakfı’nın global eğitim, sağlık ve acil durum müdahalesi programları çalışmalarını destekleyecek.