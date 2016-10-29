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Rihanna, Jennifer Lawrence ve Kate Upton'ın çıplak fotoğraflarını çalan hackera hapis

Özel hayatın gizliliği ilkesini çiğnemekle yargılanan hacker Collins'in cezası bugün açıklandı

29 Ekim 2016 01:40

Aralarında Jennifer Lawrence, Rihanna ve Kate Upton gibi dünyaca ünlü isimlerin çıplak fotoğraflarını cep telefonlarından hack'leyen internete sızdıran Ryan Collins adındaki hacker'ın dava süreci sonuçlandı. Ünlülerin telefonlarını hack'leyerek özel fotoğraflarını ve videolarını çalan Collins'e mahkeme 18 ay hapis cezası verdi.

Soruşturmada Collins'in ele geçirdiği fotoğrafları ve videoları internette yayımladığına dair bir bulguya rastlanmadığı için Collins bu suçtan ceza almadı.

Özel hayatın gizliliği ilkesini çiğnemekle yargılanan Collins'in cezası bugün açıklandı. 2 yıl boyunca ünlülerin şifrelerini çalan Collins mahkemede suçunu itiraf etti.

Mahkemece yürütülen soruşturmada Collins'in ünlülere sahte e-postalar göndererek onların şifrelerini öğrendiği ortaya çıktı.

Collins 5 yıl ceza ve 250 bin dolar tazminatla yargılansa da avukatının yaptığı anlaşmayla 18 aylık hapis cezasına çarptırıldı. Collins'in federal bir hapishanede cezasını çekmesi kararlaştırıldı.

Fotoğrafların internete yayılmasının ardından Jennifer Lawrence, "Toplumsal bir figür olmam, bana bunun yapılabileceği anlamına gelmiyor. İnsanlar çoğu zaman bizlerin insan olduğunu unutuyor. Böyle bir dünyada yaşadığımıza inanamıyorum. Bu fotoğraflara bakanlar da bunları çalanlar kadar suçlu ben onlara benim çıplak vücuduma bakabilmeleri izin vermedim" ifadelerini kullanmıştı.

Lawrance ayrıca üzgün olduğunu ve olayın böyle sonuçlanacağını düşünmediğini söyleyen Collins için ise, "Bu bir özür değil" ifadelerini kullanmıştı. Jennifer Lawrence'ın yanı sıra Collins'in hacklediği ünlüler arasında Avril Lavigne, Kate Upton ve Rihanna da bulunuyordu.

 Rihanna, Jennifer Lawrence gibi ünlü isimlerin çıplak fotoğraflarını cep telefonlarından hack'leyen Ryan Collins'e 18 ay hapis cezası verildi.

 

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