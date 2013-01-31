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Kültür-Sanat

Rihanna İstanbul'a geliyor

Rihanna, İstanbul'da ikinci kez konser verecek

31 Ocak 2013 15:06

Son albümü ‘Unapologetic’le müzik listelerinde 1 numara olan Rihanna, 30 Mayıs’ta İstanbul’da konser verecek.
 
Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, 'Diamonds World Tour' ile Avrupa’ya geliyor. 8 Mart’ta Amerika’da 28 şehirde sahne alacak Rihanna sonrasında Avrupa’yı ele geçirecek.

Avrupa turnesi İspanya’nın Bilboa şehrinde 26 Mayıs’ta başlıyor ve sırasıyla Avusturya,Türkiye, Belçika, Finlandiya, Fransa, Almanya, Hollanda, Norveç, Portekiz, İşveç ve İngiltere’de sahne alacak.

Rihanna İstanbul konseri 30 Mayıs Perşembe akşamı BJK İnönü Stadyumu’nda gerçekleşecek. ü-Konserin biletleri 5 Şubat Salı günü tüm Biletix gişelerde, biletix.com ve tüm Garanti paramatiklerinde satışa sunulacak.

2010 yılında da Kuruçeşme Arena'da konser veren Rihanna, İstanbul'u ikinci kez ziyaret edecek.

Istanbul Calling festival çatısı altında yer alan Rihanna konseri, Garanti Bankası, Star TV ve Virgin Radio katkılarıyla gerçekleşecektir.

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