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Rihanna ile Leonardo DiCaprio ilk kez birlikte görüntülendi

Rihanna’nın Cuma günü Beverly Hills’te gerçekleşen doğum günü partisini de Leonardo Di Caprio’nun düzenlediği iddia edildi

03 Mart 2015 17:01

Ünlü oyuncu Leonardo Di Caprio (40) ve Barbadoslu şarkıcı Rihanna (27), bir ilişki yaşadıklarına dair aylardır devam eden dedikoduların ardından ilk kez birlikte fotoğraflandı.

TMZ internet sitesi ikiliyi birlikte gösteren fotoğrafın Rihanna’nın doğumgünü partisinde çekildiğini açıkladı ve parti boyunca çiftin “Oldukça samimi görüntüler sergilediğini” söyledi.

İnternet sitesi, partideki konukların “Rihanna’nın Di Caprio’yu bir saniye bile yalnız bırakmadığını, sürekli onu takip ettiğini” iddia ettiğini de yazdı.

Rihanna’nın Cuma günü Beverly Hills’te gerçekleşen doğum günü partisini de Leonardo Di Caprio’nun düzenlediği iddia edildi.

Sabah dörde kadar devam ettiği belirtilen partiye aralarında Beyonce, Mick Jagger, Robert Pattinson, Jim Carrey ve Naomi Campbell’in de bulunduğu bir çok ünlü ismin katıldığı belirtildi.

 

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