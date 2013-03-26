Rihanna hayranlarını 4 saat bekletti

Rihanna, ABD Chicago'daki Barrington Lisesi'ndeki konserine 4 saat gecikmeli olarak çıktı. Sadece 16 dakika süren konser lise öğrencilerini hayal kırıklığına uğrattı.

“Like a Diamond” adlı bağış yarışmasını kazanarak Rihanna’yı görme fırsatı yakalayan okul öğrecileri 4 saat beklemek zorunda kaldı.





Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, 4 saatlik gecikmenin nedeninin trafik olduğu öne sürüldü. Uzun bir bekleme süresinden sonra okula gelen Rihanna’nın konserinin sadece 16 dakika sürmesi öğrencileri üzdü.