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Rihanna hayranlarını 4 saat bekletti

Ünlü şarkıcı Rihanna, ABD'deki bir lisede vereceği konsere trafiği öne sürerek 4 saat geç çıktı

26 Mart 2013 11:51

Rihanna, ABD Chicago'daki Barrington Lisesi'ndeki konserine 4 saat gecikmeli olarak çıktı. Sadece 16 dakika süren konser lise öğrencilerini hayal kırıklığına uğrattı.

“Like a Diamond” adlı bağış yarışmasını kazanarak Rihanna’yı görme fırsatı yakalayan okul öğrecileri 4 saat beklemek zorunda kaldı.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, 4 saatlik gecikmenin nedeninin trafik olduğu öne sürüldü. Uzun bir bekleme süresinden sonra okula gelen Rihanna’nın konserinin sadece 16 dakika sürmesi öğrencileri üzdü.

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