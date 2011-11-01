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Rihanna hastaneye kaldırıldı

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, konser vermek için gittiği İsveç'te grip nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

01 Kasım 2011 02:00

T24 - Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, konser vermek için gittiği İsveç'te grip nedeniyle hastaneye kaldırıldı.



Malmö'deki konserini hastalığı nedeniyle iptal eden Rihanna, yaptığı açıklamada hayranlarından özür dileyerek, ''Sizin için sahneye çıkmak çok heyecan verici olacaktı, çok güzel vakit geçirecektik. Kesinlikle grip nedeniyle hasta olmaktan daha iyi olacaktı'' dedi.

Rihanna ayrıca, bir sosyal paylaşım sitesine gönderdiği ''Üzgünüm Malmö!'' mesajına hastanede çekilmiş bir fotoğrafını ekledi.

23 yaşındaki Barbados asıllı şarkıcı, Avrupa'da dördüncü konser turunu yapıyor.


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