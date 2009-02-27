Rihanna gözlerden uzakta

Geçtiğimiz haftalarda, Rihana'nın erkek arkadaşı, Garmmy Ödülleri'nin dağıtıldığı gece, kimliği bilinmeyen bir kadını arabanın içinde darp ettiği şüphesiyle göz altına alınmıştı.Rihanna'nın polis kayıtlarından sızdırılan fotoğrafı ile Brown'un dövdüğü kişinin, sevgilisi Rihanna olduğu ortaya çıkmıştı. Polisin elindeki şikayet dosyasında bulunan Rihanna'nın yaralı bereli yüzü dayak olayının kanıtı olmuştu.Zor günler yaşayan Rihanna, bir süredir ortalrda görünmüyordu. Daily News'te yer alanhabere göre; güzel şarkıcı, haftasonu Meksika, Punta Mita'da plajda görüldü. Tatil yaparak rahatlamaya çalışan Rihanna'nın yüzündeki izleri saçlarıyla kapatmaya çalıştığı gözlerden kaçmadı.