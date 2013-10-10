'Rihanna gece boyunca ağlamış'

"Diamonds" turnesinin Yeni Zelanda ayağı için Auckland'da bulunan 25 yaşındaki şarkıcı Rihanna, kaldığı otelin balkonunda oldukça bitkin bir halde görüntülendi.



Daily Mail'in haberine göre, 97 ayağını tamamladığı Diamonds turnesinin yorgunluğu da güzel şarkıcıda baş göstermeye başladı.

Rihanna'nın yorgunluğuna Avustralya konserlerinde aldığı tepkilerin stresi de eklendi.

Daha önce Shangai konserinde playback yaptığı için tepki alan Rihanna Avustralyalı izleyicilerinden de aynı gerekçe ile tepki gördü.