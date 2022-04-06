Rihanna Forbes'in milyarderler listesine girdi

Dünyaca ünlü müzisyen Rihanna, Forbes dergisinin hazırladığı milyarderler listesine ilk kez girmeyi başardı. ABD merkezli medya kuruluşu tarafından her yıl hazırlanan listede Rihanna 1729’uncu sıraya yerleşti.

Rihanna ile birlikte Yüzüklerin Efendisi film serisiyle tanınan ve farklı şirket ve yatırımları olan Peter Jackson da listeye ilk kez adım attı. Jackson listede 1929’uncu sıraya oturdu.

Forbes verilerine göre Rihanna’nın 1.7 milyar doları bulunurken, bu servetin kaynağının ise kozmetik girişimi Fenty Beauty olduğu kaydedildi. 36 yaşındaki Rihanna şirketi Fransız lüks LVMH şirketi ile ortak yürütürken, 2020’de 550 milyon dolar gelir elde ettiği de belirtildi. Rihanna ayrıca Savage x Fenty iç giyim markasının da yüzde 30’una sahip.

Bu yıl ASAP Rocky ile bebek bekleyen Rihanna böylelikle Barbados’un ilk milyarderi oldu.