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Rihanna kendisini döven Chris Brown'la yeniden birlikte

Rihanna kendisine şiddet göstermesine rağmen hâla Chris Brown’a olduğunu açıkladığı ve tepki toplamasına sebep olan eski sevgili ile NBA maçına gitti

27 Aralık 2012 14:08

Rihanna kendisini daha önce döverek hastanelik eden eski sevgilisi Chris Brown'la birlikte NBA maçına gitti.

Çift ABD'nin Los Angeles kentindeki Staples Center'da Los Angeles Lakers - New York Knicks karşılaşmasını izledi.

Maç ev sahibi Lakers'ın 100 - 94 kazanmasıyla sonuçlandı.

Rihanna kendisine şiddet göstermesine rağmen hâla Chris Brown’a olduğunu açıklamış ve tepki görmüştü.

Rihanna, “Beni dövdüğünde onun için daha çok endişelendim. Herkes üzerine çok gitti. Chris’in yardıma ihtiyacı var. Evet bana karşı bir hata yaptı ama o benim en iyi arkadaşımdı. En iyi arkadaşımı kaybettim. Onu çok özlüyorum” diyerek ağlamıştı.

ABD’de kadın hakları örgütleri de Rihanna’yı kınamıştı.

 

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