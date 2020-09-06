Rihanna elektrikli scooter'dan düştü

Şarkıcı Rihanna'nın yüzünde yaralar olduğu fotoğrafların nedeni belli oldu. Rihanna'nın temsilcisi, ünlü şarkıcının elektrikli scooter'dan düşüp yaralandığını açıkladı.

People dergisine açıklama yapan temsilci, "Rihanna şu an çok iyi ancak geçen hafta bir elektrikli scooter'dan düşerek alnı ve yüzünü yaraladı. Neyse ki büyük bir yara almadı ve hızlıca iyileşiyor" dedi.

Şarkıcılığın yanı sıra iç giyim ve güzellik ürünleri markası sahibi olan Rihanna'nın gelecek sene hayatını anlatan bir belgeselin Amazon'da gösterime girmesi bekleniyor.