Rihanna, defilesinde çalan şarkıda hadisler bulunmasına gelen tepkilerin ardından özür diledi

Şarkıcı Rihanna, geçen hafta gerçekleşen Savage x fenty defilesi sırasında çalan şarkının bir kısmında İslami hadis kullanıldığı için özür diledi. Dikkatsizlik yapıldığını söyleyen Rihanna "Tanrı ve herhangi bir dine karşı herhangi bir saygısızlık yapmam ve bu nedenle projemizde kullanılan bu şarkı tamamen sorumsuzcaydı" ifadelerini kullandı.

Rihanna'nın Savage x fenty markasının defilesi geçen hafta yapıldı. Defilede çalan Cou Cou Chloe'nin Doom isimli şarkısının içinde hadisler mikslendiği dikkati çekti. Sosyal medyada kullanılan şarkıya tepki oluşmasının ardından yapımcı Cou Cou Chloe, açıklama yaparak özür diledi ve şarkının stream platformlarından değiştirileceğini söyledi.

Rihanna da Instagram hesabından özür dileyerek şöyle yazdı:

"Savage x fenty gösterimizde bilinçsiz bir şekilde yapılan yanlış bir dikkatsizliğe dikkati çektikleri için Müslüman topluluğa teşekkür ederim. Daha önemlisi bu kötü niyetsiz ancak dikkatsiz hata için özür dilerim. Pek çok Müslüman kardeşimizi üzdüğümüzü biliyoruz ve bundan dolayı çok üzgünüm! Tanrı ve herhangi bir dine karşı herhangi bir saygısızlık yapmam ve bu nedene projemizde kullanılan bu şarkı tamamen sorumsuzcaydı. Bunun bir daha olmamasını sağlayacağız. Anlayışınız ve affediciliğiniz için teşekkür ederim."