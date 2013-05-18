Rihanna çocuk doğurmayı planladığını açıkladı

Rihanna kendisini dövüp hastanelik eden Chris Brown'dan bir türlü vazgeçemiyor. Kendisine yöneltilen bütün eleştirilere aldırmayıp Brown ile yeniden görüşmeye başlayan Rihanna sevgilisinden çocuk doğurmayı planladığını açıkladı.

Bir dergiye konuşan Rihanna yeni single'ı Stay'den yola çıkarak Chris Brown ile olan ilişkisi hakkında dürüst açıklamalarda bulundu.

Rihanna 'Stay, bir insanın sonsuza kadar sürmesini istediği bir aşkın hikayesi. Bu hissi herkesle yakalayamazsınız. Yakaladığınız zaman da onun gitmesine izin vermek istemezsiniz' dedi.

Rihanna röportajda bir aile kurmak istediğini de açıklıkla dile getirdi. 25 yaşındaki şarkıcı, ileride dünyaya getireceği çocuğunun babasının da Chris Brown olmasını istediğini söyledi.