Rihanna, Chris Brown'la tekrar beraber

Uzun süredir eski erkek arkadaşı şarkıcı Chris Brown’la tekrar birlikte olduğu konuşulan ünlü şarkıcı Rihanna söylentilere son noktayı yeni yılın ilk günü Twitter’da paylaştığı fotoğrafla koydu.
“Diamonds”ın ünlü şarkıcısı Rihanna dün eski erkek arkadaşı Chris Brown’la evde çektirdikleri fotoğrafı sosyal medyada hayranlarıyla paylaştı.
Çift, yatakta çekilen kareyle dünyaya “yeniden birlikteyiz” mesajı verdi.
Rihanna yayınladığı fotoğrafın altına “Günaydın. Sabaha kadar uyumadık. 2013’e merhaba” iletisini ekledi.
Çift, 2009 yılında Brown’un Rihanna’ya şiddet uygulaması sonucu ayrılmıştı. Brown ünlü şarkıcıyı yumruklamış, Rihanna aldığı yaralar nedeniyle Grammy Ödül Töreni gecesine katılamamıştı.