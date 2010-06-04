Rihanna büyüledi

T24-

R&B ve Pop müziğin dünyaca ünlü ismi Rihanna’yı muhteşem şovları ile sadece İstanbullular değil, Bulgaristan, Yunanistan, İran, Rusya, Azerbeycan, Gürcistan gibi çevre ülkelerden gelen hayranları da izledi.Konserine “Hard” ile başlayan Rihanna, “Shut Up and Drive”, “Fire Bomb” ile devam etti… Rihanna konseri boyunca içlerinde “Disturbia”, “Rockstar 101”, “Rude Baby”, “Rehab”, “Te Amo”nun da bulunduğu 20 şarkı seslendirdi. Konserin finalini turnesi boyuncu yaptığı gibi “Umbrella” ile yaptı.