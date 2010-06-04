T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Rihanna büyüledi

Rihanna Turkcell Kuruçeşme Arena’da 15.000’i aşkın kişiye verdiği konserle hayranlarını büyüledi.

04 Haziran 2010 03:00

T24-  İstanbul’a geldiği andan itibaren basının yoğun ilgi gösterdiği Barbadoslu şarkıcı, “Sizi bir daha görmek için sabırsızlanıyorum, çok heyecan vericisiniz” dedi. İstanbul Boğazı’nın eşsiz manzarasından büyülenen Rihanna karşılaştığı muhteşem atmosferden mutluluk duyduğunu belirtti.



R&B ve Pop müziğin dünyaca ünlü ismi Rihanna’yı muhteşem şovları ile sadece İstanbullular değil, Bulgaristan, Yunanistan, İran, Rusya, Azerbeycan, Gürcistan gibi çevre ülkelerden gelen hayranları da izledi.


Konserine “Hard” ile başlayan Rihanna, “Shut Up and Drive”, “Fire Bomb” ile devam etti… Rihanna konseri boyunca içlerinde “Disturbia”, “Rockstar 101”, “Rude Baby”, “Rehab”, “Te Amo”nun da bulunduğu 20 şarkı seslendirdi. Konserin finalini turnesi boyuncu yaptığı gibi “Umbrella” ile yaptı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24