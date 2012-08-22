Rihanna: Chris beni dövdü ama onu çok özlüyorum

Şarkıcı Rihanna’nın, 2009’da kendisini hastanelik edene kadar döven eski sevgilisi Chris Brown’u överek konuşması eleştirilere neden oldu.

3 yıl önce ayrıldığı erkek arkadaşıyla ilgili, ünlü sunucu Oprah Winfrey’e konuşan Rihanna, “Beni dövdüğünde onun için daha çok endişelendim. Herkes üzerine çok gitti. Chris’in yardıma ihtiyacı var. Evet bana karşı bir hata yaptı ama o benim en iyi arkadaşımdı. En iyi arkadaşımı kaybettim. Onu çok özlüyorum” diyerek ağlamıştı.

Kadın hakları örgütleri ise Rihanna’nın son dönemler yaptığı röportajlarının, Brown ile barışmaya çalışmasının, “şiddet gören diğer kadınlara kötü örnek teşkil ettiğini” savunuyor.

İngiliz The Independent Gazetesi’ne konuşan, şiddet gören kadınlarla ilgili bir merkezin müdürü olan Vivienne Hayes, “Rihanna’nın olayı, ilişkilerinde şiddet gören kadınları tereddüte düşürüyor. Kendilerine çok kötü bir şeyin yapıldığı konusundaki inançlarını yitiriyorlar” dedi. ABD’de kadın hakları örgütleri de Rihanna’yı kınadı.