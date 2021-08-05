Rihanna artık milyarderler listesinde; servetinin ana kaynağı müzik değil

Şarkıcı Rihanna’nın net servetinin 1.7 milyar dolar olarak hesaplanmasıyla müzik endüstrisindeki en zengin kadın müzisyen olduğu belirlendi. Öte yandan kozmetik ve giyim sektörlerinde de ilerleyen Rihanna’nın servetinin ana kaynağı artık müzik değil.

Forbes’un aktardığına göre, Rihanna’nın servetinin 1.4 milyar dolarlık bir kısmını Fenty Beauty kozmetik markasındaki yüzde 50 hisselerinden geliyor. Rihanna’nın servetinin kalanı ise Savage x Fenty isimii markası, şarkıcı ve oyuncu olarak kariyerinden geliyor.

Rihanna’nın kozmetik markasının hisselerinin diğer yarısı ise LVMH’de.

Forbes, Rihanna’nın kadın eğlence sektöründe Oprah Winfrey’den sonra en zengin isim olduğunu aktardı.