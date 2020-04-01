Rihanna: 10 yıl içinde üç ya da dört çocuk istiyorum

Gelecek planlarını anlatan Rihanna, 10 yıl içinde üç ya da dört çocuk istediğini söyledi.

Ünlü şarkıcı Rihanna, İngiliz Vogue dergisine konuşarak gelecek planlarından bahsetti. 32 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, 10 yıl içinde evleneceği kişiyi bulamasa da üç veya dört çocuk yapacağını söyleyerek, "Bunu kendi başıma yapabilir miyim? Tabii ki evet!" diye konuştu.

Suudi milyarder Hassan Jameel ile üç yıllık ilişkisini ocak ayında sonlandıran Rihanna, bir ilişkisinin olmamasının onu anne olma planından uzaklaştırmayacağını belirtti.

Sevgiyi bir ebeveyn olmanın en temel unsuru olarak tanımlayan Rihanna, "Toplumun benim yanlış yolda olduğumu düşündüğünü hissediyorum. Çocuğunuzun hayatında bir baba yoksa sizi bir anne olarak hafifserler" diye konuştu.

Ebeveynlik planlarını kesinleştiren Rihanna, bir sonraki stüdyo albümünün zamanı gibi hayranlarını sevindirecek kariyer planlarını bile bu kadar iyi yapmadığın anlattı.

Şu sıralar farklı müzik türlerinde çalıştığını söyleyen R&B şarkıcısı, reggae müziği keşfettiğini ve şarkılarına yeni ritimleri kazandırdığını ifade etti.