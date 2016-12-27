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Spor

Rigobert Song'u köpeği kurtarmış!

Uzun süre komada kalan eski Galatasaraylı futbolcu Rigobert Song, en büyük şansının sırtüstü değil yan düşmesi olduğunu söyledi

27 Aralık 2016 18:33

Geçirdiği felç sonrası uzun süre komada kalan eski Galatasaraylı futbolcu Rigobert Song, yaşamasını köpeğine borçlu olduğunu söyledi.

Fransa’nın L’Equipe gazetesine konuşan Rigobert Song, “Yere düştüğüm zaman çılgınlar gibi havlamış. Dinmeyen havlamadan şüphelenen apartman görevlisi, kapıyı açıp içeri girince durumu görmüş ve ilkyardımı aramış” dedi.

Kamerun’un Yaounde kentindeki dairesinde fenalaşan Song, ikinci şansının da sırtüstü değil, yan düşmesi olduğunu söyledi.

 

"Sırtüstü düşseydim dilimi yutabilirdim"

 


Sağlıklı günlerine dönme yolunda gelişmeler kaydeden Kamerun’un efsane futbolcusu, “Sırtüstü düşseydim dilimi yutabilirdim. O da sonum olurdu” diye konuştu.

Song, hatırladığı tek şeyin kafasındaki anormal bir baskı olduğunu ve başının patlayacak sandığını ifade etti.

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