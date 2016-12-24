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Spor

Rigobert Song: Gerçekten çok uzaklardan geldim

Tedavi sürecini anlatan Rigobert Song, komadan çıktığında 60 kilo olduğunu söyledi

24 Aralık 2016 13:44

Galatasaray ve Trabzonspor'un eski futbolcusu Rigobert Song, beyin anevrizması geçirdikten sonra tedavi sürecini ilk kez anlattı.

Rigobert Song, ekim ayında beyin anevrizması sebebiyle geçirdiği beyin kanamasının ardından komaya girmiş ve uzun süre yaşam mücadelesi vermişti.

Paris'te gördüğü tedavinin ardından hayati tehlikeyi atlatan ve rehabilitasyon sürecine devam eden Kamerun Milli Takımı'nın eski kaptanı, Fransa'nın L'Equipe gazetesine konuştu.

 

"Komadan çıktığımda 60 kiloydum"

 

Tedavi sürecini, "Gerçekten çok uzaklardan geri geldim. Komadan çıktığımda 60 kiloydum! Benim gibi fizik gücüne sahip olan bir insan nasıl bu hale gelebilir?" sözleriyle özetleyen Song, "Rehabilitasyon için hastaneye geldiğimde oradakilere yardım ediyorum.

Çünkü onların neler hissettiğini çok iyi biliyorum. Tekerlekli sandalyedeki insanlara sürekli cesaret vermeye çalışıyorum" diyerek bu konudaki hassasiyetinin geçirdiği hastalık sürecinden sonra değiştiğini ifade etti.

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