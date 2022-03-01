Türkiye'de Galatasaray ve Trabzonspor'da forma giyen Rigobert Song, Kamerun Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu.

Süper Lig'de Galatasaray ve Trabzonspor formaları da giyen Rigobert Song, ülkesi Kamerun'un teknik direktörlüğüne getirildi.

Galatasaray'da 4 sezon oynadı

2004 yılında Lens'ten Galatasaray'a transfer olan Song, Sarı-Kırmızılı formayla 118 karşılaşmada görev aldı. Kariyerinin en fazla gol sayısına ise Galatasaray formasıyla ulaştı. Song, Cim Bom formasıyla 4 gol attı. 2008 yılında Galatasaray'dan ayrılan Kamerunlu, 2 sezon boyunca Trabzonspor'da forma giydi. Song, Trabzonspor formasıyla 46 maça çıktı. 2010-2011 sezonu transfer döneminde Trabzonspor tarafından serbest bırakıldı.

Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Eto'o

Kamerun Futbol Federasyonu başkanlığına ise geçen Aralık ayındaki seçimde yolu bir dönem Süper Lig'den geçen Samuel Eto'o seçilmişti.

Futbolculuk kariyerinde Mallorca, Barcelona, Inter, Chelsea, Everton, Sampdoria gibi takımlarda oynayan ve birçok şampiyonluk yaşayan eski Kamerunlu golcü Eto'o, Türkiye'de Antalyaspor ile Konyaspor formaları giymişti.

Kamerun Milli Takımı'nda 118 maçta attığı 56 golle en skorer isim konumunda bulunan 40 yaşındaki Eto'o, iki kez Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğu ve bir olimpiyat altın madalyası elde etmişti.