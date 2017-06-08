Rıfat Ilgaz’ın ismi doğduğu ilçeden siliniyor!

Kastamonu Üniversitesi Senatosu, Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu’ndan, efsanevi Hababam Sınıfı'nın yazarı olan Rıfat Ilgaz’ın isminin silinmesine karar verdi.

Kastamonu Üniversitesi Senatosu, “Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksek Okulu”nun adını “Cide Meslek Yüksek Okulu” olarak değiştirme kararı aldı.

Cide Rıfat Ilgaz MYO Müdürlüğü tarafından talep edilen bu değişikliği onayan Senato aldığı kararı üst onay için YÖK'e gönderdi.

Kastamonu Gazetesi’nin haberine göre Rıfat Ilgaz adının kaldırılıp kaldırılmamasında son kararı YÖK verecek. Karar Kastamonulular tepkili.