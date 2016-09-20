Rıfat Ilgaz'ın Çınar Yayınları artık Kırmızı Kedi çatısı altında

Türkiye edebiyatının usta yazarlarından Rıfat Ilgaz ile oğlu Aydın Ilgaz tarafından 1983 yılında kurulan Çınar Yayınları artık Kırmızı Kedi Yayınevi’nin çatısı altında yayın faaliyetini sürdürecek.

Kırmızı Kedi Yayınevi, basın açıklamasıyla duyurduğu bu işbirliğinin yanı sıra; Rıfat Ilgaz’ın bütün eserlerinin, yeni bir soluk, yeni bir heyecan ve yeni enerjiyle yeniden hazırlanacağını da müjdeledi.

Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından yapılan basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"1983 yılında değerli yazar Rıfat Ilgaz ile oğlu Aydın Ilgaz tarafından kurulan ve bugüne kadar pek çok sevilen yazara ev sahipliği yapmış olan ÇINAR YAYINLARI, bundan böyle KIRMIZI KEDİ çatısı altında faaliyetine devam edecektir.

ÇINAR YAYINLARI yeni bir soluk, yeni bir heyecan ve yeni enerjiyle hem Rıfat Ilgaz’ın bütün eserlerini farklı sunumlarıyla hazırlayacak hem de yerli ve yabancı yazarların seçkin eserlerini okurlarla buluşturacaktır.

Okur-yazar tüm dostlarımıza duyurulur."