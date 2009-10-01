T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Rıfat Ilgaz şiirleri Ermenice'ye çevriliyor

Türk edebiyatının büyük isimlerinden Rıfat Ilgaz’ın şiirleri Ermenice'ye çevriliyor.

01 Ekim 2009 03:00

Türk edebiyatının büyük isimlerinden Rıfat Ilgaz’ın şiirleri Ermenice'ye çevriliyor.

Yerevan Devlet Üniversitesi’nde Batı Edebiyatı üzerine dersler veren Artur Antranikyan’ın verdiği bilgiye göre Rıfat Ilgaz'ın şiirleri Ermenice'ye çevrilecek.

 Aralarında Nazım Hikmet, Orhan Veli, Melih Cevdet Anday, Attila İlhan, Fazıl Hüsnü Dağlarca ve Cahit Sıtkı Tarancı’nın da bulunduğu şairlerin şiirleri de Ermeniceye çevrilecek.

400 sayfalık kitapta şairlerin Türkçe şiirleri ile Ermenice tercümeleri yan yana bulunacak.

Kitabın sonunda ise şairlerin biyografilerine yer verilecek. T.C. Kültür Bakanlığı tarafından da destek verilen proje için çalışmalara başlandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak'ın Kılıçdaroğlu'na 'ulan' dediği görüntüler...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24