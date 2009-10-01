Rıfat Ilgaz şiirleri Ermenice'ye çevriliyor

Türk edebiyatının büyük isimlerinden Rıfat Ilgaz’ın şiirleri Ermenice'ye çevriliyor.



Yerevan Devlet Üniversitesi’nde Batı Edebiyatı üzerine dersler veren Artur Antranikyan’ın verdiği bilgiye göre Rıfat Ilgaz'ın şiirleri Ermenice'ye çevrilecek.



Aralarında Nazım Hikmet, Orhan Veli, Melih Cevdet Anday, Attila İlhan, Fazıl Hüsnü Dağlarca ve Cahit Sıtkı Tarancı’nın da bulunduğu şairlerin şiirleri de Ermeniceye çevrilecek.



400 sayfalık kitapta şairlerin Türkçe şiirleri ile Ermenice tercümeleri yan yana bulunacak.



Kitabın sonunda ise şairlerin biyografilerine yer verilecek. T.C. Kültür Bakanlığı tarafından da destek verilen proje için çalışmalara başlandı.



