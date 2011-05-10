-RIFAT ILGAZ ANILDI İSTANBUL (A.A) - 09.05.2011 - Yazar ve şair Rıfat Ilgaz, vefatının 100. yılında Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelle anıldı. Panelde konuşan şair Yılmaz Gruda, Rıfat Ilgaz'ın 1940 kuşağından geldiğini ama bu kuşağın yok sayıldığını, bu nedenle büyük hata yapıldığını söyledi. Gruda, 1940'lar kuşağının Nazım Hikmet'ten ilham aldığını ancak dönemin Nazım Hikmet'i, hatta birbirlerini bile taklit etmediklerini söyledi. 1940'lı yıllarda şairlerin bugünkü gibi metaforlar yapmadığını, doğrudan duygularını en güzel sözlerle anlattıklarını dile getiren Gruda, bu kuşağın, dönemin sorunları olan faşizmi, emperyalizmi yazdıklarını ve bu nedenle hapse atıldıklarını ifade etti. Gruda, Rıfat Ilgaz'ın Orhan Veli'nin de önceki kuşağından olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: ''Toplumsal olaylara bir ironi ile bakardı. Aynı zamanda 'garip şiiri'nin de öncüsüydü. 1940'lı yılların şair ve sanatçılarının hiçbiri bugün yoklar ama bugünün şairlerinin onlardan alması gereken çok önemli dersler var. Rıfat Ilgaz, genç kuşağın örnek alması gereken en önemli yazar ve şairlerden biridir.'' Rıfat Ilgaz'ın oğlu Aydın Ilgaz da babasının döneminde sınıf, devrim ve kırmızı renklerin antipatiyle karşılandığını, babasının bir kitabında da bu 3 unsurun biraraya geldiği için o zamanki iktidar tarafından toplatıldığını ve babasının hapse atıldığını söyledi. Aydın Ilgaz, düşünce suçundan bir şairin sadece kendisinin değil ailesinin de büyük zorluklar çektiğini ifade ederek, ''Rıfat Ilgaz'ın vefatının 100. yılında bize düşen geriye dönüp bakma ve oradan dersler almaktır'' dedi.