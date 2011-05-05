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Yaşam

''RIFAT ILGAZ 100 YAŞINDA'' İSTANBUL (A.A)

05 Mayıs 2011 14:52

-''RIFAT ILGAZ 100 YAŞINDA'' İSTANBUL (A.A) - 05.05.2011 - 1993 yılında vefat eden şair, yazar Rıfat Ilgaz, doğumunun 100. yılında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Müdürlüğü ve Kültür A.Ş işbirliğiyle gerçekleştirilecek özel bir toplantıyla anılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 Mayıs saat 18.30'da Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde yapılacak toplantıyı şair Enver Ercan yönetecek.  Programa, Rıfat Ilgaz'ın oğlu Aydın Ilgaz, Mehmet Saydur ve Mustafa Köz konuşmacı olarak katılacak. Yazarla ilgili bir belgeselin de gösterileceği etkinlikte Ilgaz'ın eserleri ve hayatı anlatılacak. Ayrıca, tiyatro sanatçıları şairin şiirlerinden örnekler sunacak.

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