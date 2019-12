-Riera, "şampiyonluk" dedi İSTANBUL (A.A) - 04.09.2011 - Galatasaray'ın yeni transferi Albert Riera Ortega, şampiyonluk hedefi olduğu için sarı-kırmızılı takıma geldiğini söyledi. Öğle saatlerinde İstanbul'a gelerek Florya Metin Oktay Tesisleri'ni gezip, yeni takım arkadaşlarıyla tanışan İspanyol futbolcu, teknik direktör Fatih Terim ile de bir görüşme yaptıktan sonra Galatasaray TV'de soruları yanıtladı. Albert Riera, büyük hedefleri olan takımlara transfer olmanın futbolcular için çok önemli olduğunu dile getirerek, ''Bütün futbolcular için önemli olan bir şey vardır. Mutlaka şampiyonluklar için mücadele eden bir takıma transfer olmak. O yüzden Galatasaray'ı seçtim. Başka bir yerden teklif gelse kabul etmezdim ama Galatasaray gibi çok büyük ve devamlı şampiyonluğa oynayan bir camiadan teklif gelince kesinlikle bunu reddedemezdim. Çünkü kariyerime baktığınız zaman üst sıralar için mücadele eden takımlarda oynadım. Galatasaray'a gelmemin en büyük sebebi şampiyonluğa oynuyor olması'' diye konuştu. Olympiakos'un kendisini bırakmak istememesi nedeniyle transfer sürecinin uzun sürdüğünü, ancak kendisinin baskısıyla transferinin gerçekleştiğini anlatan Riera, ''Galatasaray, Türkiye ve İstanbul için herhangi birinden bilgi almaya gerek yok. Çünkü Galatasaray Türkiye'nin en büyük camiası, ben bunu gayet iyi biliyorum. Galatasaray'ın bana vermiş olduğu teklif çok güzel bir teklifti. Galatasaray gibi büyük bir camiada oynamak, böyle güzel bir ligde rekabet içinde bulunmak benim için çok ayrı ve güzel bir tecrübe olacaktır'' dedi. Galatasaray'ın büyük hedefleri olan bir takım olduğunu dile getiren İspanyol futbolcu, ''Bu sene şampiyon olmak için çok güzel bir kadro kuruldu. Çok önemli transferler yapıldı. Benim de hedefim ilk etapta burada şampiyon olmak ve mücadele edeceğimiz Türkiye Kupası'nda aynı başarıyı elde etmek. Bu kulübün tarihine bakıldığı zaman devamlı Avrupa'da boy gösteren bir camia. Bu sene şampiyon olup, seneye de Şampiyonlar Ligi'nde iyi şeyler yapmak istiyorum'' diye konuştu. -"Bir an önce Fenerbahçe'ye karşı oynamak istiyorum" Albert Riera, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Avrupa çapında tanınan çok büyük bir isim olduğunu söyledi. Riera, kariyerinde birçok derbiye çıktığını ancak bunların en büyüğünün Yunanistan'daki Olympiakos ile Panathinaikos arasındaki derbinin olduğunu belirterek, ''Tabi şu an Galatasaray'dayım. Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki rekabeti çok iyi biliyorum. Ali Sami Yen Stadı'nda taraftarların ne kadar büyük bir atmosfer yarattığını ve ne kadar takımlarının yanında olduğunu biliyorum. Galatasaray taraftarı yeni statta da öyle bir atmosfer yaşatacaktır. Ben de bir an önce Fenerbahçe'ye karşı oynamak istiyorum. O atmosferi yaşamak istiyorum'' dedi. Galatasaray'da 11 numaralı formayı giyecek olan İspanyol futbolcu, numara takıntısı olmadığını ancak kariyerinin büyük bölümünde 11 numaralı forma ile mücadele ettiğini anlatarak, ''11 numara benim için ayrı bir önemi olan bir numara. Kendime idol olarak aldığım Stankovic de Mallorca'da 11 numaralı formayı giyiyordu. O takımdan ayrıldıktan sonra ben 11 numaralı formayı giyme şansı buldum ve gittiğim takımların çoğunda da aynı numaralı formayı giydim. Burada da aynı şansı bulduğum için mutluyum'' ifadelerini kullandı.