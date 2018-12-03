Riekerink'ten Galatasaray taraftarlarına mesaj

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Jan Olde Riekerink, Instagram aracılığıyla Galatasaray taraftarlarına seslendi.

"Birlikte kalın ve takımı bu şekilde desteklemeye devam edin. Galatasaray, her engelin üstesinden gelebilecek güçte" diyen Riekerink, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe karşılaşmasının öncesinde yapılan antrenmanın fotoğrafını paylaştı.

Riekerink'in paylaşımı şu şekilde: