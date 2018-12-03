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Spor

Riekerink'ten Galatasaray taraftarlarına mesaj

"Birlikte kalın ve takımı bu şekilde desteklemeye devam edin"

03 Aralık 2018 21:35

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Jan Olde Riekerink, Instagram aracılığıyla Galatasaray taraftarlarına seslendi.

"Birlikte kalın ve takımı bu şekilde desteklemeye devam edin. Galatasaray, her engelin üstesinden gelebilecek güçte" diyen Riekerink, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe karşılaşmasının öncesinde yapılan antrenmanın fotoğrafını paylaştı.

Riekerink'in paylaşımı şu şekilde:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hold together and keep supporting your team like this! Galatasaray is strong enough to overcome any obstacle!

Jan Olde Riekerink (@jolderiekerink)'in paylaştığı bir gönderi ()

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