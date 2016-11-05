Riekerink'le toplantı zamanı

Galatasaray'da yönetim kötü gidişin sebeplerini araştırıyor.

Ligde zorlu bir periyoda giren sarı kırmızılılar, milli maç arasından sonra Kadıköy'de Fenerbahçe ve Türk Telekom Arena'da Bursaspor ile karşı karşıya gelecek.



Lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmek isteyen yönetim; teknik direktör Jan Olde Riekerink ve yardımcılarıyla görüşerek takımın son durumu hakkında fikir alışverişinde bulunacak. Takımda performans düşüklüğü yaşayan oyuncuların toparlanmasını isteyen yönetim, Hollandalı çalıştırıcıyla Florya'da sık sık temasa geçerek Kadıköy'deki kritik derbi öncesi motivasyonu artırmayı planlıyor.

Takımın son haftalarda oynadığı futboldan memnun olmayan sarı kırmızılı yetkililer, sezon başında geniş bir kadro kurdukları için yaşanan bu tarz performans düşüklüklerinin aşılabileceği fikrinde.

Bu arada Medipol Başakşehir mağlubiyeti sonrası Riekerink, oyunculara 2 gün izin verdi. Hollandalı çalıştırıcı, futbolcularına ligin uzun bir maraton olduğunu hatırlatarak çalışmalara aynı ciddiyetle devam etmeleri gerektiğini söyledi.

Sarı kırmızılılar, 20 Kasım'da oynanacak Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başlayacak.