Önce Trabzonspor sonra Başakşehir; Galatasaray evinde kayıpları oynuyor!

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasının açılış maçında Galatasaray ile lider Başakşehir, TT Arena'da karşı karşıya geldi.

Ali Palabıyık'ın yönettiği karşılaşmada Galatasaray, Sinan Gümüş'ün golüyle 1-0 öne geçmesine karşın, sahadan 2-1 yenik ayrıldı ve TT Arena'da oynadığı son iki karşılaşmayı da kaybetti. Sarı-kırmızılılar evinde oynadığı son maçında Trabzonspor'a da 2-1 yenilmişti.

Galatasaray teknik direktörü Jan Olde Riekerink son haftalarda gösterdiği performansla eleştirilere maruz kalan Chedjou’yu yedek bırakarak, Hakan Balta'yı tercih etti.



Adanaspor karşılaşmasında oyundan alındıktan sonra gösterdiği tepki nedeniyle kadro dışı bırakılan Yasin Öztekin’in yerine ise Sinan Gümüş ilk 11’de oynadı.

TT Arena boş kaldı

Lider Başakşehir ile haftanın açılış maçını oynayan Galatasaray'da tribünlerin boş kaldığı gözlendi.



Sarı-kırmızılı taraftarlar, liderlik mücadelesinde tribünlerin yarısını bile dolduramadı.



İki takımın 11'leri

Galatasaray: Muslera, Hakan Balta, Semih, Carole, Sabri, De Jong, Selçuk İnan, Bruma, Sneijder, Sinan Gümüş, Eren Derdiyok

Başakşehir: Volkan Babacan, Yalçın, Bekir, Uğur Uçar, Ferhat, Emre Belözoğlu, Mossoro, Visca, Cengiz Ünder, Mehmet Batdal

Maçın önemli anları

Karşılaşmada ilk tehlikeli atak Başakşehir'den geldi. 11. dakikada orta sahadan atılan uzun topla buluşan Visca'nın aşırtma vuruşunu kaleci Muslera kornere çeldi. Kullanılan köşe atışından sonuç gelmedi.

16. dakikada Galatasaray'ın forma futbolcusu Bruma sağ kanattan taşıdığı topu içeri gönderdi Başakşehir savunmasu uzaklaştırdı. Gelişen atakta Bruma'nın ceza sahası dışından şutu, kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

23. dakikada Visca'yı düşüren Lionel Carole, maçtaki ilk sarı kartı gören futbolcu oldu.

26. dakikada Wesley Sneijder'ın uzaktan sert şutu, az farkla auta çıktı.

32. dakikada Galatasaray'da Sneijder'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası önünde topla buluşan Sinan Gümüş'ün kafa vuruşu ağlara gitti 1-0.

36. dakikada Uğur Uçar'ın ortasına iyi yükselen Mehmet Batdal golü kaydetti 1-1.

40. dakikada Bruma sağ kanattan içeri girdi, topu Sinan Gümüş'e çıkarttı, genç futbolcunun ceza sahası dışından vuruşu kalecide kaldı.

45. dakikada Bruma'nın soldan kale önüne gönderdiği topa Eren Derdiyok dokunamadı.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarı başladı.

52. dakikada Selçuk İnan'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruş, az farkla dışarı çıktı.

54. dakikada hızlı gelişen Başakşehir kontraatağında Visca ceza alanı içine girdi, sol çaprazdan sert şutunu Muslera güçlükle kornere çeldi.

59. dakikada ceza alanı dışında Mossora'ya faul yapan Muslera sarı kart gördü.

60. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Emre Belözoğlu'nun içeri gönderdiği topa iyi yükselen Yalçın Ayhan, Başakşehir'i öne geçirdi 2-1.

67. dakikada ceza sahasına uzun gönderilen topu Uğur Uçar kafayla uzaklaştırmak istiyor, Wesley Sneijder ceza sahası dışından sol ayağıyla voleyi vuruyor fakat top üst ağlarda kalıyor.

71. dakikada Selçuk İnan yerini Josue'ye bıraktı.

73. dakikada Nigel De Jong, hava topu mücadelesinde Mossoro'ya yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

74. dakikada Emre Belözoğlu'nun serbest vuruştan ortasında Mehmet Batdal kafaya vurdu ancak top çerçeveyi bulmadı.

78. dakikada Sinan Gümüş'ün yerine Lukas Podolski oyuna girdi.

79. dakikada Josue'ye yaptığı faul nedeniyle, Emre Belözoğlu sarı kart gördü.

82. dakikada Başakşehir takımında Mossoro'nun yerine Holmen girdi.

84. dakikada gelişen Galatasaray atağında sol kanattan atağı sürükleyen Lukas Podolski'nin pasında Josue topla buluştu, ceza sahasına girmeden yaptığı vuruş auta çıktı.

85. dakikada Bruma çalımlarla ceza sahasına girdi. Yerden pasında topla buluşan Semih Kaya'nun vuruşu kaleyi bulmadı.

90. dakikada Başakşehir ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Semih Kaya pasını Hakan Balta'ya çıkarttı. Hakan Balta sol ayağıyla çok sert vurdu ancak fakat kaleci Volkan Babacan topu direk dibinde çeldi.

Karşılaşma Başakşehir'in 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.