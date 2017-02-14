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Spor

Riekerink'in kaderini Dursun Özbek ile girdiği hangi diyalog belirledi?

Igor Tudor, Galatasaray'ın yeni teknik direktörü oldu

14 Şubat 2017 16:22

Sabah gazetesi yazarı Levent Tüzemen,  Jan Olde Riekerink'in kaderinin Dursun Özbek ile girdiği diyoloğun çizdiğini belirterek "Hoca, 'İsterseniz hemen giderim' deyince Özbek, görüşünü belirledi. Resmi karar ve oylama bugün! Galatasaray'da Kayserispor yenilgisi sonrası azalan şampiyonluk ümitleri, başkan Dursun Özbek ile teknik direktör Jan Olde Riekerink arasındaki ipleri kopardı." dedi.

Levent Tüzemen'in Sabah gazetesindeki yazısı şöyle:

Taraftarın bir zamanlar ‘Riekerink Bey’ dediği Hollandalının kaderini G.Saray Başkanı Dursun Özbek ile girdiği diyalog çizdi... Hoca, ‘İsterseniz hemen giderim’ deyince Özbek, görüşünü belirledi. Resmi karar ve oylama bugün!

Galatasaray'da Kayserispor yenilgisi sonrası azalan şampiyonluk ümitleri, başkan Dursun Özbek ile teknik direktör Jan Olde Riekerink arasındaki ipleri kopardı.

Hollandalının kaderini çizen diyalog ise ilginçti. Özbek, her tartışma konusu olduğunda destek verdiği ve "Sezon sonuna kadar devam edeceğiz" dediği teknik direktörü Riekerink'e önceki akşam gelen mağlubiyetinin ardından sert bir dille "Böyle gitmez" dedi. "Bu kötü gidişe son vermemiz lazım. Seni gönderebiliriz" diyerek Hollandalı teknik adama rest çeken Galatasaray Başkanı'nın aldığı cevap kısa ve net oldu: "Benim için sorun yok.Hemen giderim." 

Bu yanıt sonrasında Riekerink'in çalışma motivasyonunun kalmadığını düşünen Özbek bugünkü toplantıda bileti kesme kararı aldı. Öte yandan 900 bin Euro'ya bir yıllık kontrat yapan Riekerink'in bu rakamın sadece 300 bin Euro'sunu tahsil ettiği biliniyor.

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Dursun ÖzbekJan Olde RiekerinkLevent Tüzemen

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