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Spor

Riekerink, imza isteyen Galatasaraylı taraftarın formasını elinin tersiyle itti

Riekerink, dün Florya'dan ayrıldı

16 Şubat 2017 10:55

Galatasaray'da görevine son verilen Jan Olde Riekerink'in Florya Metin Oktay Tesisleri'nden çıkarken bir taraftarın formasına imza isteğini elini iterek geri çevirdiği öne sürüldü.

Fanatik gazetesinin iddiasına göre, Florya'nın çıkışında bir Galatasaray taraftarı elindeki formayı Riekerink'e imzalatmak için bekliyordu. Arabayı görür görmez Hollandalı hocanın yanına giden taraftar, Riekerink'in verdiği tepki ile oldukça şaşırdı.

Basın mensuplarının farkına sonradan varan Riekerink, Sarı-Kırmızılı formayı imzalamayarak elinin tersiyle itti ve bastı gitti. Galatasaray taraftarı da Riekerink'in elinin tersiyle ittiği formayı futbolculara imzalattı.

 

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