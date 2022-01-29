Rıdvan Yılmaz'dan transfer açıklaması

Beşiktaş'ın sol beki Rıdvan Yılmaz, "Beşiktaş'ta oynamak, milli takıma gitmek hayallerimi gerçekleştirdim, şimdi Avrupa'ya gitmeyi hayal ediyorum." dedi.
Beşiktaş'ın genç ismi Rıdvan Yılmaz, siyah-beyazlıların Antalya kampında A Spor'un sorularını yanıtladı
Kampın çok güzel geçtiğini söyleyen genç oyuncu, "Herkes çok mutlu. Buranın soğukluğu İstanbul'u aratmıyor. Herkes yüzde yüzünü veriyor idmanlarda." dedi.
"Beşiktaş taraftarına çok teşekkür ediyorum." diyen Rıdvan, "İyi oynasam da kötü oynasam da çok destek oldular. 1,5 yıldır sürekli oynuyorum, bu süreçte kendime baktım, söylenenleri ciddiye aldım. Buraya çıkmak önemli ama burada kalmak daha önemli. Ben de bunu sağladım." şeklinde konuştu.
"Bu senenin nasıl olduğunu biz de anlamadık"
Şampiyonluk yarışı hakkında konuşan genç yetenek, "Bu senenin nasıl olduğunu biz de anlamadık. Şampiyonluk yarışı için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ortada bir kupa varsa Beşiktaş, onun sonuna kadar gidecektir. Hayalimiz tabii ki şampiyon olmak. 3 puanlı sistemde her şey olabilir." dedi.
Transfer açıklaması
Kendisi hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili Rıdvan, "Söylentiler var, ben de okuyorum. Teklif varsa kulübümüz ve ben en iyi şekilde değerlendireceğimizi düşünüyoruz. Kesinlikle Avrupa hayalim var, oraya gitmek istiyorum." şeklinde konuştu.
"Ersin bana şaka yapmasın"
Ersin Destanoğlu ile olan yakın arkadaşlığı hakkında da konuşan Rıdvan Yılmaz, "Ersin'le uğraşmayı biraz severim. Canını yakarım onun. Kulağını çekmişim geçen gün. O benden iri olduğu için şakaları ben yapıyorum ona. O bana yapmasın zaten. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyor diyebilirim." dedi.
Rıdvan Yılmaz'ın 'en'leri:
En şık giyinen: Oğuzhan Özyakup
En komik: Necip Uysal
En sessiz: Can Bozdoğan
En çok konuşan: Domagoj Vida
En fazla yemek yiyen: Cyle Larin
En fazla zorlayan rakip: Antrenmanda Ghezzal
En sert futbolcu: Necip Uysal