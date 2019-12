T24 - Rıdvan Dilmen'in kendisini dinlettiği ortaya çıkan ve hâlâ kendisinden özür dilememesinden yakınan Tanju Çolak, "Ona küsmem kızmam hesap sormam ki, bir gaflet anına gelmiştir. Özeldir benim için ama beklerdim ki 'Tanju kusura bakma bi dengesizlik yaptım, takma kafanı seni seviyorum' desin. Ama bir ara be köfte" diyerek Rıdvan'la hâlâ etle tırnak gibi olduklarını söyledi.







Savaş Ay'ın Sabah gazetesinden "Rıdvan hâlâ özür dilemedi" (16 Mayıs 2010) başlığıyla kaleme aldığı, Tanju Çolak ile yaptığı söyleşi şöyle:







'Rıdvan hâlâ özür dilemedi'







Tanju Çolak, kendisini dinlettiği ortaya çıkan Rıdvan Dilmen için "Bir gaflet anına denk gelmiştir" dedi ve ekledi: "Ama beklerdim ki 'Kusura bakma dengesizlik yaptım' desin"





Kral Tanju "Yalnız sana konuşurum abi" deyip ne sorduysam yanıtladı. Neleri sorduğuma gelince. Elbette hepinizin aklına ilk gelenleri...





İki de bir niye emniyete çağrılıyorsun.





Sabah yatağımda uyurken telefon, mali şube. "Gel çabuk" dediler. Şaşkın, tedirgin gittim. " Müştekisin di mi?" diyorlar. Müşteki ne demek ben bilmiyorum ki. Avukata soruyorum, "mağdursun" diyor. "Yahu ben kimden mağdurum?" diyorum. "Şaka değil, Rıdvan seni dinletmiş, şikâyetçisin di mi?" Başımdan kaynar sular döküldü.





Etle tırnak gibiydiniz.





Hâlâ öyleyiz abi. Ona küsmem kızmam hesap sormam ki, bir gaflet anına gelmiştir. Özeldir benim için ama beklerdim ki "Tanju kusura bakma bi dengesizlik yaptım, takma kafanı seni seviyorum" desin. Ama bir ara be köfte.





Köfte mi?





Köfte derim ona. 17 yaşından beri beraberiz. Hastalanır arar, Amerika'dan arar, bir şeye ihtiyacı olur 'duygusal' ben yardım ederim. Biz el ele versek federasyon düşürürüz.





"Gazeteci bir kız arkadaşı var, onunla ilgili dinletti" dediler.





Kızı bir kere Devler Ligi'nde gördüm. Bir havalar, selam sabah yok, burnu havada.





Şike filan meselesi diyen de oldu.





Abi hayatımda iddia oynamadım bile. Abi futbol dünyası kıymet bilmiyor. Yahu bi tane gol kralın var. Bir tane altın, gümüş, bronz ayakkabı almış Tanjun var. Sahip çıksana. Bizi seven, bağrına basan sokaktaki insan.





Lig TV'de niye yoksun?





Onların ayıbı. Şansal'ı da çok seviyorum ama yanlış yaptılar bana. Ben güreşçi değilim ki. Orada olmam lazımdı benim de. Şansal abi, 88-89 Kanal 6'da, Tanju hep yanında, hep destek. Altın ayakkabı almışım tek röportaj sana. Kanal D'deler, cezaevinden çıkıp Show TV'ye dizi çekiyorum, Show'a transfer ettiriyorum onları. Murat Saygı genel müdür Show'da, Can Tanrıyar Şansal'ın sağ kolu. Onları yan yana getiriyorum. Bir operasyon yaptırıyorum, İlker Yasin oradan gidiyor Şansal ve ekibi geliyor. 1 ay sonra da beni işten kovuyor. Ben köyden gelmişim abi. Samsun Bafra Türbe köyünde çapa yapmaktan, karpuz yuvarlamaktan gelmişim. Kızılırmak kıyısında 15-20 tane inek vardı, onları güdüyordum. Safım, köylüyüm, adaletin hesabını sorarım abi.







Ya Galatasaray...







Galatasaray'a ne oldu bu yıl böyle?





Kötü yönetim, yanlış transfer, kamp yapmamaları, futbolcuların lakaytlığı, Nonda'yı göndermeleri. Rijkaard'ın futbolculuğuna saygım var, Barcelona'yı da çalıştırmış ama hoca olarak bu sene Galatasaray'ı bu takımla açık ara yaptırması lazımdı. 120 milyon euro harcadılar abi. Hiçbir yerde yoklar. Ertuğrul'u ve Bursa'yı da tebrik ediyorum ama dışarıda bizi temsil edemez. Kiminle edecek abi? Sercan, Ozan, Volkan, kaleci...





Kim var şimdi yıldız futbolcu?





Skoru değiştirecek adamdır yıldız. Arda bunu yapamıyor ki.