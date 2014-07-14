Rıdvan Dilmen'e göre Messi'nin kariyeri nasıl devam edecek?

Rıdvan Dilmen, Dünya Kupası'nda Almanya'nın hak ederek şampiyon olduğunu belirtirken, Lionel Messi'nin bundan sonraki kariyerinin gerileyeceğini iddia etti.

Rıdvan Dilmen, Almanya ile Arjantin arasında oynanan 2014 Dünya Kupası final maçını Sabah gazetesine yorumladı. (14 Temmuz 2014) İşte Dilmen'in yorumu:

"Futbolda yıllardır söylenegelen bir şehir efsanesi vardır: "Futbolun adaleti yok." Hayır, futbolun adaleti vardır ve iyi olan her zaman kazanır. Hele hele turnuvalarda ve liglerde...



Turnuva başlarken, iki büyük favori vardı: Son şampiyon İspanya ile Almanya. Brezilya ev sahibi olma avantajı, Arjantin ise Messi'ye sahip olması dışında hiçbir avantaja sahip değildi. İyi takımlardan İspanya ikinci maçta evine döndü. Almanya ise final maçında kapasitesinin altında kalmasına rağmen hak ettiği şampiyonluğu aldı.



Bundesliga oyuncularıyla oynayan, pas yüzdesi yüksek Almanya, dün kapasitesinin altında kaldı derken şunu kast ediyorum. Arjantin'in merkezindeki açığı bir türlü bulamadılar. Ta ki oyunun son bölümünde Garay'ın dikkat sorunundan dolayı yaptığı kademe hatasından kaynaklanan pozisyona kadar...

Schürrle'nin getirdiği topta Götze nefis bir vole attı. Turnuvanın en iyi oyuncusu gördüğüm Mascherano Arjantin'e yetmedi. Messi de kapasitesinin altında kaldı. Futbolun doğrusunu oynayan Almanya, şampiyonluğu fazlasıyla hak etti. Almanya güçlü bir orta sahaya sahip...



Kroos ve Schweinsteiger çok iyi oyuncular. Sol taraftan Höwedes'in hücuma katkı verememesine rağmen, Klose'nin oyunda kalıp etkili olamamasına rağmen, Müller turnuvadaki en kötü maçını çıkarmasına rağmen... Rağmen rağmen... Tüm rağmenlere karşın Almanya, turnuvadaki en vasat maçını kazanmayı bildi.



Messi'ye gelirsek... O tartışmasız dünyanın en yetenekli oyuncusu, ama son sezonunda sakatlıktan sonra düşüş yaşadı. Kupada goller atmasına rağmen eski fizik gücü ve coşkusunda gerileme var. Hatta bundan sonraki futbol kariyeri için de açıkçası fazla ışık vermiyor."