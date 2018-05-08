Rıdvan Dilmen'den Şenol Güneş yorumu: Şampiyon da olsanız...

Rıdvan Dilmen, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş'ın, sahasında Kayserispor'u 2-0 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi. Dilmen, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş hakkında da önemli açıklamalarda bulundu.

Dilmen, "Şenol Güneş istemeden Beşiktaş'tan gönderilmez" ifadelerini kullandı. İşte Dilmen'in yorumları:

"Tosic klasik Tosic"

"Beşiktaş rahat bir galibiyet aldı. Pozisyon vermediler. Tartışmalı pozisyonlar için yorum yapmak istemiyorum, rahat bir galibiyet oldu. Beşiktaş'ın önündeki rakipleri kaybetmezse Şampiyonlar Ligi şansları kalmıyor. Hakem gördüğünü çalmaya çalıştı. Tosic klasik Tosic. Devre arasında dinlediyse 'Hocayı kırmayayım.' dedi."

"Quaresma'nın büyük egosu var"

"Beşiktaş camiası için Şenol Güneş değerli bir isim. Eski kadroları idare etmek daha kolaydı. Bu kadar iyi ve zor bir kadroyla zor işler başardı. Dünyanın her yerinden isimler var. Quaresma'nın büyük egosu var. Bunları yönetmek kolay değil. Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın ilk golünde Ricardo Quaresma'nın Dusko Tosic'e yaptığı asisti de şu sözlerle değerlendirdi, "Sezonun belki de 1 numaralı asisti Quaresma'nın 'Rabona' ortası olabilir. İki tane Beşiktaşlı oyuncu arka direkte bomboş kaldı. Tosic penaltıları kullansa [Alvaro] Negredo'yu geçerdi. Rakibe en çok top kaybeden, kendi kalesine gol atan ama karakterli bir oyuncu."

"Türkiye'de skora bağlı seyirci var"

"Beşiktaş'ı, Galatasaray maçında havlu atmış gibi gördüm ben. O maçta Pepe bile hazır değildi, Allah var Galatasaray çok iyi oynadı ama Beşiktaş kötüydü. Bugün içeride oynadıkları için iyi gibiydi ama haftaya Osmanlıspor maçının zor olacağını düşünüyorum.Türkiye'de skora bağlı seyirci var. "

"Hocanın kendi tasarrufu olmazsa..."

"Şenol Güneş'in açıklamalarında beni ilgilendirem kısım 'Kontratım var, kalmak istiyorum' diyor. Beşiktaş bu yıl da başarısız değildir. İki yıl şampiyonluk, bu sene Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir zafer. İki hafta kala matematiksel olarak şampiyon olma şansı var veya son haftaya girerken Şampiyonlar Ligi ön eleme şansı olabilir. Türkiye'de 3 büyüklerde teknik direktörlük yapmak kolay değil. 3 sene şampiyon da olsanız belirli bir sene sonra mental olarak yorgunluk olabilir. Bu da oldu. Maçlarda yaşanan bazı olaylar, tribün olayları vs. derken hoca da yoruldu. Ama şunu söyleyebilirim; Beşiktaş Kulübünde hocanın kendi tasarrufu olmazsa ayrılık olacağını düşünmüyorum."