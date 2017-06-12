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Spor

Rıdvan Dilmen'den Mehmet Demirkol'a: Dışarıdaki adam bensem Fatih Terim söyler; niyet okumayın

"Mevzular olmuş, sabah kalktım, benim adım geçiyor, niye benim adımı söylüyorsun Mehmet?"

12 Haziran 2017 14:47

NTVSpor'da Fuat Akdağ'ın moderatörlüğünü yaptığı Spor Servisi programında yorumculuk yapan Mehmet Demirkol'un, Fatih Terim'in dünkü basın toplantısında "dışarıdan yönetenler" diye bahsettiği kişinin Rıdvan Dilmen olabileceğini ima etmesi üzerine Rıdvan Dilmen yayına bağlanarak açıklama yaptı. Kendisinin isminin geçmesinden rahatsız olduğunu dile getiren Dilmen, "Mehmet, Fatih Terim beni kastetmiş dedi. Dışarıdaki adam bensem Fatih Terim söyler; niyet okumayı bırakın" dedi.

İşte o anlar

Rıdvan Dilmen'in NTVSpor canlı yayınında yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:

"Fatih Terim beni kastetmiş dedi Mehmet Demirkol. Biz bir tahmin yürütmeyelim. Fatih Terim söylesin. Biz insanları niye yönlendiriyoruz, Fatih Terim Rıdvan ise Rıdvan der. Yayında benim adım geçince; Fatih Terim’in benimle bir derdi varsa arayabilir, sorabilir. Niye benim adım ortaya koyuluyor? Dışarıdan yönetilen diye bir ifade geldi. Dışarıdaki adam bensem, Fatih Terim söyler. Niye milletin aklını okuyoruz? Mevzular olmuş, sabah kalktım, Fatih Terim beni kastediyor diye benim adım geçiyor, niye benim adımı söylüyorsun Mehmet? Sorunu varsa beni arar ya da televizyonda söyler. Niye ben, Rıdvan? Diyelim ki ben; Fatih Hoca’dan duymak istiyorum, niye sizden duyuyorum? Beni söylemeyin lütfen. Niyet okumayın."

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