Rıdvan Dilmen'den Cüneyt Çakır'a derbi tepkisi: UEFA olsa dinlendirirdi...

Beşiktaş’ın Galatasaray’ı 1-0 mağlup ettiği maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, Cüneyt Çakır’ı eleştirdi. Çakır’ın 3 kez VAR’a başvurmasına göndermede bulunan Dilmen ”Cüneyt Çakır'a kalsaydı maçı 1-0 Galatasaray kazanacaktı. Beşiktaş – Galatasaray maçı Şampiyonlar Ligi maçı olsaydı muhtemelen UEFA dinlendirirdi Cüneyt hocayı” dedi.

Dilmen’in konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

UEFA dinlendirirdi Cüneyt hocayı

Galatasaray bütün olumsuzluklara rağmen bu kadroyla sahada kalmaya çalıştı. VAR’a gelelim. Cüneyt Çakır hafta içi İnter – Tottenham maçını yönetti. Bugün o maç Şampiyonlar Ligi maçı olsaydı, yahut Beşiktaş – Galatasaray maçı Şampiyonlar Ligi maçı olsaydı muhtemelen UEFA dinlendirirdi Cüneyt hocayı. VAR olmasaydı, Cüneyt Çakır'a kalsaydı maçı 1-0 Galatasaray kazanacaktı.

Var olmasa bambaşka işler…

Bana göre VAR’ın verdiği kararların tamamı doğruydu. VAR olmasa bambaşka işlerle karşılaşacaktık. Beşiktaş’ta Ljajic’in dışında Eren’in dışında penaltıyı da gören olmadı. Vida’nın bir pozisyonu var. Hakemde orada yalandan gitti baktı. Pozisyon yakın çünkü. Kurala göre doğru.

Onyekuru elle oynadı mı oynamadı? Ondan önce müdahale ver mı ben göremedim. Zaten bu maçı iki kulübün medyayla etkilemek için başlatılan bir şey. 7 günlük bir maç Hakikaten üzücü. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz diyor ki; Fikret beyle görüştüm ve benim haberim yok diyor.

VAR’a itibar edilmeyen tek ülke

VAR olmasaydı biz ne konuşacaktık. Eren penaltı yapmış, Onyekuru eliyle almış. Bunu konuşacaktık. Eren’in pozisyonu VAR’da görülmeyebilir. Ama kafada kalmayacak. Her hafta MHK sessizliğini koruyacak doğru bildiğini yapacak Allah’tan başkada kimseye hesap vermeyecek. VAR’a itibar edilmeyen tek ülke bizizdir herhalde.

Pepe niye federasyona gidiyor? Necip’e 6 ay para vermesen ağzını açmaz. Pepe oynamıyor bak. Bana kimse sakat falan demesin. Portekiz’den geliyor 2 hafta dinleniyor. Ondan sonra oyun kalitemiz düşüyor.

Beşiktaş ve Galatasaray beklentilerin çok altında oynuyor. Sivasspor’u da tebrik ediyorum. Hakan Keleş’in biraz daha kendini geliştirmesi lazım. Beşiktaş’ta bende vardım dedi bu yarışta. Galatasaray’da bu yarış içinde olacaktır. Adil bir oyun olduğunu herkes çözün ama.