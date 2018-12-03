Derbide gülen taraf Beşiktaş!

Süper Lig'de 14. haftanın en önemli maçında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Vodafone Park'ta oynanan mücadelede ev sahibi Beşiktaş'a derbide galibiyeti getiren golü 18. dakikada penaltıdan Ljajic kaydetti. Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 24'e yükseltip aynı puana sahip Galatasaray'ı geçerek üçüncü sıraya yükseldi. Karşılaşmada FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, iki takıma toplam 8 sarı kart çıkardı ve üç kez VAR'a gitti.

Maçtan dakikalar

Mücadelenin ilk 5 dakikasında önemli bir atak gelişmese de Beşiktaş taraftarının da büyük desteği ile daha çok rakip yarı sahada kalmayı başardı. Atakların odak noktası olarak Adem Ljajic'in olduğu görüldü. Pas alışverişleri ile rakip yarı sahada etkili pozisyonlara girmek istedi. Galatasaray savunması bu dakikalarda başarılı müdahalelerde bulundu.

Muslera boşa çıktı

Maçın 6. dakikasında Ljajic Galatasaray ceza alanına doğru topu doldurdu. Güven'le beraber Muslera da topa yükseldi. Muslera yerde kaldı. Bir an kale boştu, ancak Galatasaray savunması topu uzaklaştırdı.

Feghouli şansını denedi

Beşiktaş'ın atağı sonrası Galatasaray savunmada yoğun presi atlatıp atağa kalktı. Mariano sağ kanattan geldi. Ortasını yolladı. Ceza alanı içinde Onyekuru topu sırtı dönük şekilde aldı. Ardından şık bir çalım ile topu kurtardı. Top Feghouli'nin önünde kaldı. Cezayirli oyuncunun sert şutu üstten auta gitti.

İlk tehlikeli atak Beşiktaş'tan

Maçın ilk tehlikeli atağı 13. dakikada Beşiktaş'tan Ljajic'ten geldi. Adriano'nun hızlı pasında Adem Ljajic, bir anda Sarı Kırmızılı ekibin ceza sahasına girdi. Sağ çarprazdan tecrübeli futbolcunun şutu uzak direğin hemen yanından auta gitti.

Maç oldukça hızlı bir şekilde gelişiyor. Özellikle Beşilktaş'ın öndeki baskısı Siyah Beyazlı ekibe pozisyon olarak döndü. Mustafa ile girdiği mücadelede ayağı tehlikeli kalkan Ozan'ın hareketinden sonra Cüneyt Çakır düdüğünü çaldı. 14. dakikada Ljajic, Galatasaray ceza sahası sol içinde kazanılan serbest vuruşta kaleyi düşündü. Top barajdan döndü.

VAR sonrası uyardı ve penaltı...

Hakem Cüneyt Çakır, çift vuruşta Ljajic'in şutunda Galatasaray barajından seken topu VAR ile tekrar izledi ve barajın içinde yer alan Eren Derdiyok'un elle oynadığına karar verdi. Devamında penaltı vuruşunda Ljajic golünü attı. Bu golle Beşiktaş 1-0 öne geçti.

Penaltıya sebebiyet verdiği için Galatasaray'dan Eren Derdiyok sarı kart gördü. Bu kart aynı zamanda derbinin ilk kartı da oldu.

Maçta dakikalar 27'yi gösterdiğinde sağ kanatta topu alan Ljajic, ortasını yolladı. Galatasaray ceza alanında boş kalan Dorukhan'ın kafa vuruşu Muslera'nın kucağında kaldı. Beşiktaş golün de verdiği enerji ile daha çok Galatasaray kalesinde gözükmeye başladı.

Galatasaray direğe takıldı

33. dakikada bu kez Galatasaray gole çok yaklaştı ancak direği geçemedi. Kullanılan köşe vuruşunda gelen topa ayak içi ile iyi vuran genç Ozan Kabak'ın şutu üst direkten döndü. Beşiktaş savunması topu uzaklaştırdı.Galatasaray ilk yarıdaki en net pozsiyonundan gol sesi çıkaramadı.

Maçın 38. dakikasında Beşiktaş yine tehlikeli sayılabilecek bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Hareketli oyunu ile dikkat çeken Güven Yalçın, topu Galatasaray yarı sahasında önce kontrol etti sonrasında da sağ kanatta boş bulunan Adem Ljajic'e gönderdi. Ljajic ceza sahası dışından şansını denedi, top kaleci Muslera'da kaldı.

Ortalık karıştı

Mücadelede dakikalar 38'i gösterdiğinde Eren Derdiyok, ceza alanı hemen önünde yerde kaldı. Cüneyt Çakır VAR ile iletişime geçti.Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon VAR'da incelendi ve Cüneyt Çakır'a bir uyarı gelmemesinin ardından "devam" kararı verildi. Bu sırada ik takım oyuncuları arasında kısa bir gerginlik yaşandı. Hakem Cüneyt Çakır'ın uyarısı ile olay yatışırken Fernando ve Medel sarı kart gördü. Bu kartla Galatasaray Fernando bir sonraki maç için cezalı duruma düştü.

Maçın 42. dakikasında maçta sertlik arttı. Selçuk İnan rakibine yaptığı hareket sonrası sarı kart gören bir diğer isim oldu.

Galatasaraylı futbolcular penaltı bekledi

44. dakikada Beşiktaş ceza sahası içinde oluşan karambolün ardından hakem Cüneyt Çakır, VAR'a gitti. Pozisyonu izledikten sonra devam kararı verdi. Galatasaraylı futbolcular topun Vida'Nın eline çarptığını öne sürerek yoğun bir şekilde itiraz ettiler.

45+2'de bir sarı kart gören isim de Galatasaray'dan Mariano gördü. Hızlı atağı kesen Brezilyalı kartla cezalandırıldı. Kazanılan serbest vuruşta Beşiktaş'ın ilk golünü atan Adem Ljajic'in şutunu Muslera kornere çeldi.

45+4. dakikada Onyekuru defansın arkasına sarktı. Şut açısı bulamadan Vida topa kaydı ve tehlikeyi önledi. Yardımcı hakemin de ofsayt bayrağı havadaydı.

Mücadelenin ilk yarısı Adem Ljajic'in penaltıdan attığı golle Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Hakem Cüneyt Çakır maçın 2. yarısının başlama düdüğünü çaldı. Beşiktaş 2. yarıya oyuncu değişikliği ile başladı. Güven Yalçın'ın yerine Atiba yuna giren isim oldu.

Onyekuru hızlı geldi

Maçta dakikalar 49'u gösterdiğinde Galatasaray hızlı hücuma kalktı. Beşiktaş ceza alanına yakın bölgede topu alan Oynekuru, bir çalımla şut açısı aradı ancak Beşiktaş savunması tehlike büyümeden topu kazandı.

Mücadelenin 51. dakikasında sarı kartı gören isim Adriano oldu. Brezilyalı tecrübeli isim vatandaşı Macion'a yapğtığı sert hareket sonrası kartla cezalandırıldı.

Fernando şansını denedi

56. dakikada Galatasaray'da Fernando şansını uzaktan denedi. Ancak Karius gole izin vermedi. Brezilyalı orta saha kaleyi cepheden gören bir noktadan çok sert bir şut çıkardı. Alman kaleci sert şutu çelmeyi başardı. Ceza sahasında Beşiktaş savunması sonrasında topu uzakalştırdı.

Beşiktaş-Galatasaray derbisini 39 bin 477 biletli seyircinin takip ettiği açıklandı.

Quaresma ofsayta takıldı

Maçın 62. dakikasında savunma arkasına sarkan Portekizli yıldız Quaresma, Muslera ile karşı karşıya kaldı. Yıldız futbolcu topu ağlara gönderdi. Ancak yardımcı hakemin bayrağı havadaydı. VAR'ın da incelemesi sonrası Beşiktaş'ın attığı gol iptal edildi.

65.dakikada sol kanatta topu alan Ljajic, Mariano'dan sıyrıldı. Topu çekti. Şut açısı buldu. Sağ köşeye harika bir plase kesti. Top az farkla auta gitti.

VAR sonrası penaltı iptal

66.dakikada Galatasaray'da Onyekuru, Necip Uysal'ın müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır beyaz noktayı gösterdi. VAR'ın uyarısı ile Çakır pozisyonu izledi ve Onyekuru'nun pozisyon öncesi elle oynadığını ileri sürerek penaltıyı iptal etti.

70'te Şenol Güneş oyuna bir müdahalede daha bulundu ve sarı kartı bulunan Medel yerine oyuna giren isim Jeremain Lens oldu.

Maçın 71. dakikasında Onyekuru yine savunma arkasına sarktı. Sol çarprazdan şutu istediği gibi olmayınca top kaleci Karius'un kucağında kaldı.

Galatasaray maçtaki ilk oyuncu değişikliğini 73. dakikada gerçekleştirdi. Tecrübeli isim Sleçuk İnan yerine Muğdat Çelik oyuna dahil oldu.

Mücadelenin 78. dakikasında Galatasaray ikinci oyuncu değişiklik hakkını kullandı ve Mariano yerine oyuna giren isim Martin Linnes oldu.

81'de bir değişiklik de Beşiktaş cephesinden geldi. Son oyuncu değişikliğini kullanan Beşiktaş'ta Mustafa Pektemek'in yerine oyuna giren isim Vagner Love oldu.

83'te de Galatasaray son oyuncu değişiklik hakkını kullandı. Onyekuru yerine oyuna dahil olan isim Ömer Bayram oldu.

Ömer Bayram bomboş kaldı

Oyuna henüz yeni grien Ömer Bayram gole çok yaklaştı. 84. dakikada Linnes'in sağ kanattan ortasında ceza sahasında boş kalan futbolcu topa gelişine vurmak isteyince top üstten auta gitti.

86. dakikada Adem Ljajic, hakem Cüneyt Çakır'ın düdüğünden önce topa dokununca sarı kartla cezalandırıldı.

Maçta dakikalar 87'yi gösterdiğinde Galatasaray ataklarını giderek arttırdı.Feghouli sağdan geldi. Yerden ortaladı. Kale önünde Maicon, topukla kaleyi gördü. Top direği yalayıp auta çıktı.

90+2'de hakem Cüneyt Çakır oyunu geciktirdiği ve topu oyuna geç soktuğu gerekçesi ile Beşiktaş'ın kalecisi Karius'a da sarı kart gösterdi.

90+3. dakikada Beşiktaş, Galatasaray'ı az adamla yakaladı. Caner soldan bindirdi. Kaleci ile karşı karşıya vurdu. Ancak Muslera çeldi. Bu pozisyonun bir dakika sonrası Beşiktaş yine rakibini az adamla yakaladı. Quaresma soldan ceza alanına girdi. Boş pozisyonda vurdu. Açısı da daraldı ve top auta gitti.

Son dakika son pozisyon

Dakikalar ilerledikçe yürekler ağza geldi. 90+5'te Galatasaray Eren Derdiyok'un hemen ceza sahası yayına çok yakın bir yerde düşürülmesinin ardından faul kazandı. Topun başına geçen Maicon'un şutu üstten auta gidince hakem Cüneyt Çakır da bitiş düdüğünü çaldı ve Beşiktaş sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı.

İlk 11'ler

Beşiktaş: Karius; Adriano, Necip, Vida, Caner Erkin; Dorukhan, Medel, Quaresma, Ljajic, Mustafa Pektemek, Güven Yalçın

Galatasaray: Muslera, Mariano, Ahmet, Ozan, Maicon, Nagatomo, Fernando, Selçuk, Feghouli, Onyekuru, Eren Derdiyok