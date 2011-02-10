Rıdvan Dilmen yoğun bakımdan çıktı

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Takip altında tutulduğu koroner yoğun bakım ünitesinden çıkarılan futbol yorumcusu Dilmen'in bugün servise alındığı bildirildi.Dilmen, Acıbadem Sağlık Grubu Kurumsal İletişim Departmanı'na yaptığı açıklamada, 2 yıl önce yaptırdığı check-up programında kalbinin uyarı sinyallerini aldığını, ancak önerilen ilaç tedavisini düzenli olarak uygulamadığı ve spor yaparken bazı önemli kurallara dikkat etmediği için bu rahatsızlığı yaşadığını söyledi.Check-up sonucunda genetik olarak riskli grupta yer aldığını öğrendiğini aktaran Rıdvan Dilmen, ''Kötü huylu kolesterol LDL'nin yüksek, iyi huylu kolesterol HDL'nin düşük ve bir damarımın da yüzde 30 oranında tıkalı olduğu tespit edilmişti. Alınan sonuçlar doğrultusunda kolesterol için ilaç tedavine karar verilmiş ve yaşam alışkanlıklarım için bana bazı önerilerde bulunulmuştu. Ancak maalesef ilaçlarımı düzenli olarak kullanamadım ve spor yaparken bazı önemli noktalara dikkat etmedim'' dedi.''Bu bana ders oldu, ben de başkasına ders olmalıyım'' diyen Dilmen, ''Benim durumum herkese örnek olmalı. Sporu mutlaka profesyonel olarak yapmanız gerekmiyor. Amatörce de yapsanız, spora başlamadan önce check-up'tan geçmenizde ve doktorunuzun önerilerini yerine getirmenizde yüzde 100 fayda var. Kendim önlem almadığım için bu rahatsızlığı yaşadım. Çünkü sporu doğru yapmıyordum. Mesela yürüyüş veya fitness yapmadan, ayda bir, doğrudan futbol müsabakasına katılıyordum. Bu da tabi sağlıklı değil, çünkü futbol ağır bir spor olduğu için ön hazırlık yapmadan, hazımsız bir şekilde müsabaka oynamak vücuda zarar verebiliyor'' ifadelerini kullandı.Rıdvan Dilmen, bundan sonra düzenli olarak check-up yaptırmaya devam edeceğini ve doktorlarının önerilerini mutlaka uygulayacağını dile getirerek, ''Hem profesyonel sporcular hem de amatör spor yapan herkes, öncesinde mutlaka check-up'tan geçmeli ve doktorların önerilerini de mutlaka yerine getirmeli. Spor hayatına devam ederken de mutlaka doktor kontrolünde olmalı'' şeklinde konuştu.Bir süredir futbol oynayan çocuklara da eğitmenlik yaptığını vurgulayan Dilmen, ''Ailelerden de çocuklarını spora başlatmadan önce mutlaka en ince ayrıntısına kadar doktor kontrolünden geçirmelerini istiyorum ki onlarla rahat ilgilenebilelim, içimiz rahat olsun'' dedi.Halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynarken göğüs ağrısından yakınan ve 5 Şubat 2011 tarihinde başvurduğu Acıbadem Maslak Hastanesi'nde yapılan tetkikler sonucunda kalbin alt duvarını besleyen damarın tıkalı olduğu tespit edilen Rıdvan Dilmen'e, Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Akyol tarafından stent uygulaması yapılmıştı.