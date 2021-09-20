Rıdvan Dilmen: TRT bana aylık 60 bin TL'lik teklif yaptı; kabul etmedim

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fanatik Gazetesi yazarı Orhan Yıldırım'ın, 'TRT ile anlaşan Rıdvan Dilmen'in yıllık 8,5 milyon TL, aylık ise 710 bin TL'ye anlaştı' iddiasıyla ilgili konuştu. Dilmen, "TRT bana aylık 60 bin TL'lik teklif yaptı; kabul etmedim" dedi.

Halk TV'de Şirin Payzın'ın moderatörlüğünü yaptığı "Sözüm Var" programında konuşan Rıdvan Dilmen, kendisi hakkında suç duyurusunda bulunan HKP MYK üyesi Avukat Doğan Erkan'ın soru ve iddialarına yanıt verdi.

Dilmen, iddiaların tamamen asılsız olduğunu, TRT'den gelen teklife karşılık 'ücretsiz olmak koşuluyla' programlara yorumcu olarak katılacağı yanıtını verdiğini, bunu da yazılı olarak kuruma beyan ettiğini dile getirdi.

Ne olmuştu?

Fanatik Gazetesi yazarı Orhan Yıldırım, TRT ile anlaşan Rıdvan Dilmen'in yıllık 8,5 milyon TL, aylık ise 710 bin TL'ye anlaştığını iddia etmişti.

HKP avukatları tarafından Başsavcılığa verilen suç duyurusu dilekçesinde, TRT’nin halkın vergileriyle kurulduğuna ve vergilerle yayın faaliyetlerini sürdürdüğüne vurgu yapılmış, TRT’nin bir kamu kurumu olduğuna dikkat çekilmişti.

TRT’nin, AK Parti iktidarı döneminde yayın ilkelerinden uzaklaştırıldığı belirtilen dilekçede, “Suç Duyurusu; Kamuoyu yararının ve ekonomik menfaatlerinin gözetilmediğinin göstermesi açısından ve kamunun kaynaklarının yandaş ‘iş adamlarına’, ‘sanatçılara’, ‘sporculara’ nasıl peşkeş çekildiğini göstermesi bakımından önemlidir” ifadeleri kullanılmıştı.

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