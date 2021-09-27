T24 LogoT24 Logo
Spor

Rıdvan Dilmen: Tartışmasız Süper Lig'in en iyi stoperi Kim Min-Jae!

27 Eylül 2021 08:52

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe'nin Hatayspor ile oynadığı maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, Fenerbahçeli Kim Min-Jae için ligin en iyi stoperi ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Rıdvan Dilmen, TRT Spor'da mücadeleyi değerlendirdi.

Ligin en iyi stoperini açıklayan Dilmen, "Fenerbahçe'nin çok güçlü bir savunması var. Aldıkları Kim Min-Jae tartışmasız Süper Lig'in en iyi stoperi. Szalai de çok iyi ama Kim çalım yemiyor, sürati, kuvveti. Savunma oyuncusunda olabilecek her şeye sahip. Topla da inanılmaz hızlı, rakip kaleye kadar gidiyor. Çok doğru ve isabetli bir transfer." dedi.

 

rıdvan dilmenfenerbahçeligin en iyistoperikim min jae
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24