Rıdvan Dilmen Süper Lig'in favorisini açıkladı

Fotomaç gazetesi yazarı Rıdvan Dilmen, Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Akhisar Belediyespor’u deplasmanından 2-0’lık galibiyetle dönen geçen yılın şampiyon Beşiktaş’ın bu yıl da ligin favorisi olduğunu ileri sürdü.

Rıdvan Dilmen’in bugün (19 Eylül 2016) yayımlanan “Deplasman kralı” başlıklı yazısı şöyle:

Beşiktaş takımına geçen sene "Bu üçlüyü aman bozmasın" diyorduk. Atiba, Oğuzhan, Sosa... Bu üçlüden aslında yalnızca bir tanesi var şu anda: Atiba... Gökhan İnler öyle bir geldi ki hem ayağı iyi, hem boyu uzun... Belki onla daha az pozisyon bulunur diyorsun ama öyle olmuyor. 1.88 metrelik boya sahip bir forvet arkası var, Talisca. Çaylak bir oyuncu ama ciddi bir silah, oyunu değiştirecek yeteneklere sahip.

Lizbon'da olduğu gibi...

Misal, geçen sezonki kadrodan Olcay, vasat giden oyunda katkı sağlar ama skoru değiştiremezsin. Bu açıdan bir değil, iki silah buldun. Talisca ve Caner... 80'lerde falan Aboubakar'a kesti Caner, kötü stop etti.

Beşiktaş deplasmanların kralı olur yine. Korkunç bir özgüvenleri oldu.

Vodafone Arena'nın inşaatı Beşiktaş'a acayip yaradı. Türkiye Ligi'nde ellerinde bavulla dolaşmaya o kadar alıştı ki hiçbir baskı hissetmiyorlar.

Deplasmandaki güven içeride de ev sahibi olmayı getirdi. Galatasaray Avrupa şampiyonu olduğu zaman gidiyordu dışarı, dönüyordu geliyordu Erzurum'a...

O takımdaki oyuncuların yüzüne bakıyordum, şimdi aynı yüzü Beşiktaşlılar'da görüyorum.

G.Saray'ın 4 yıl şampiyon olduğu dönemde ikinci yılından itibaren hep favori başladılar. Bundan sonra birçok şampiyonluklar gördük ama uzun zamandır ilk kez bu kadar favori başladı bir takım sezona... Fenerbahçe ilk defa UEFA Finansal Fair-Play kriterlerine takıldı.

Doğru insan kaynakları

Beşiktaş doğru insan kaynaklarını buldu, doğru transferler yaptılar uygun bedellerle. Transfer politikası cuk oturunca favori oluyor.

Galatasaray iyi ama havayla gidiyorlar. Beşiktaş tartışmasız sezonun favorisi, tartışması yok bunun. Büyük takımlar için ertesi sene zordur. Barcelona acayip bir sezon geçirir, ertesi sezon Real Madrid'in motivasyonu daha yüksek olur. Bu bizim ligde de geçerli.

Aynı örnek iki sezon önce Galatasaray şampiyon oldu ama geçen sezon büyük düşüş vardı.

Bu Beşiktaş'ın başına gelmez çünkü taze kan geldi, 14 oyuncunun 6-7'si yeni... Yeni gelen oyuncular oynayınca Beşiktaşlı, "Zayıf kaldık" der mi, demez. Takımda o kadar zenginlik var ki, birçok oyuncu farklı mevkiide kullanılabiliyor.

Tolgay'ı hem merkezde, hem forvet arkasında kullandı. Talisca kısa bir dönem de olsa sol kanatta oynadı, sonra tekrar forvet arkasına geçti. Toplara mermi gibi vuruyor.

Yalnız bence kanatta oynayacaksa sağ kanada alınması daha mantıklı şutları için...

Kartal’ın talebi haklı

Beşiktaş'ın 7 günlük serüvenine bakın... Düşünün, aynı 7 günde Manchester United sıfır çekiyor. Geçen hafta da Karabük maçında ciddi bir oyun oynadılar, 4-5 saatlik yolculukla Lizbon'a gidiyorlar. Dönüyor, burada oynuyor. Bir de şunu eklemek isterim, Avrupa'da oynayan takımlara fikstür kolaylığı sağlanmalı, istediği gün oynamalı.

Konyaspor da perşembe Shakhtar'a karşı 120 kilometre koştuktan sonra oynadı. Beşiktaş için de geçerli. Cumartesi Galatasaray derbisi var, çarşamba Dinamo Kiev maçı... Bundan sonra cumartesi günü oynuyor tekrar Beşiktaş, Çaykur Rize'yle... Galatasaray-Antalyaspor pazar günüydü, onun yerine alınabilir, diğer takımlar da onay verirse..