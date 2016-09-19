Rıdvan Dilmen: Talisca sokak kedisi gibi, Atiba'yı beğenmiyorum

Ntvspor yorumcusu Rıdvan Dilmen, ligin 4. haftasında Akhisar Belediyespor ile Beşiktaş'ın karşılaştığı maçın ardından "2 maçtır Atiba'nın performansını beğenmiyorum. Gökhan ile kayboldu gitti Atiba" dedi. Dilmen, "Talisca ligimizin dengesini bozar. Bu Talisca sokak kedisi gibi, her yere saldırıyor" ifadesini kullandı.

Rıdvan Dilmen'in yorumlarından satır başları şöyle:

"Atiba'yı beğenmiyorum"

"2 maçtır Atiba'nın performansını beğenmiyorum. Gökhan ile kayboldu gitti Atiba. Oğuzhan ile iyi bir ikili oynuyor Atiba. Maçı izleyen biri Gökhan'a 3 puan verir, Atiba'yı görmemiştir.”

"Rivaldo benzetmesi doğru"

"Talisca için Rivaldo benzetmesi vardı, doğru. Tecrübe kazandıkça geçebilir de…

"Talisca sokak kedisi gibi"

"Talisca ligimizin dengesini bozar. Bu Talisca sokak kedisi gibi, her yere saldırıyor.”

"En iyisi Gökhan İnler"

"2-0'lardan nefret ederim. Beşiktaş 3. golü bulmalı. Sahanın en iyisi Gökhan İnler. Quaresma benim beklentimin çok ama çok altında. Şenol Güneş'in de çok memnun olduğunu düşünmüyorum."